Vingt-cinq ans après l'opération Mains propres, les vieux démons de l'Italie rodent toujours

Le 17 février 1992, un magistrat de Milan, Antonio Di Pietro, faisait arrêter Mario Chiesa, un obscur représentant du Parti socialiste italien (PSI), donnant ainsi le coup d'envoi de l'opération Mani Pulite (Mains propres). Ces centaines d'enquêtes et d'arrestations ont décapité la classe politique de l'époque en dévoilant sa corruption systémique, poussé à l'exil l'ex-Premier ministre Bettino Craxi, le chef du PSI, et sonné le glas de la Ière république, ouvrant la voie en 1994 à un certain... Silvio Berlusconi. Mais en dépit de l'énorme impact de Mani Pulite, l'Italie reste régulièrement secouée par des scandales de corruption, de ceux impliquant M. Berlusconi au vaste réseau "Mafia Capitale" à Rome en passant par une bonne partie des grands chantiers du pays, comme les digues du projet Mose à Venise et l'Exposition universelle de 2015 à Milan.

Un récent rapport de la direction nationale anti-mafia déplorait même une hausse du phénomène avec 904 personnes dénoncées ou arrêtées pour corruption ou concussion au 1er semestre 2016 contre 841 au semestre précédent. "La situation n'est certainement pas brillante, même si elle s'est améliorée ces dernières années", juge Virginio Carnevali, président de Transparency International Italia, une ONG qui lutte contre la corruption.

- 'Un problème culturel' -

"Il y a eu une inversion de tendance, mais beaucoup reste encore à faire. La corruption est aujourd'hui l'arme préférée de la criminalité organisée, qui tue beaucoup moins car il est plus facile de corrompre que de tuer", assure-t-il à l'AFP. "Il y a un problème culturel, l'Italie a été longtemps dominée par des puissances étrangères et tromper l'Etat, c'était tromper l'ennemi, l'envahisseur. Les gens ne comprennent pas que l'Etat c'est nous, que la corruption, comme l'évasion fiscale, font sortir l'argent de nos poches", ajoute-t-il.

Selon le rapport 2016 de Transparency International, l'Italie, avec 47 points, pointe à la 60e place sur 176 pays. C'est une place de mieux qu'en 2015, mais seules la Grèce et la Bulgarie sont moins bien placées en Europe. L'Etat s'efforce de répondre à ce défi et a institué il y a quatre ans une Autorité nationale anti-corruption (Anac). A sa tête, le magistrat Raffaele Cantone croit surtout aux vertus de la "transparence" pour venir à bout du fléau.

"Les pays qui occupent les premières places du classement de Transparency International (Danemark et Nouvelle-Zélande avec 90 points) ne sont pas des pays utilisant des méthodes répressives draconiennes mais des pays incitant les citoyens à la collaboration", explique-t-il à l'AFP. Ces dernières années, l'Italie a payé le prix d'une législation voulue par M. Berlusconi, qui pour se protéger des nombreuses procédures lancées contre lui avait assoupli la législation sur la falsification de bilans, la corruption ou les délais de prescription des délits financiers. Mais la situation s'est améliorée, assure M. Cantone.

- 'Corruption systémique' -

La corruption continue néanmoins à avoir un coût économique énorme pour l'Italie. "L'estimation de 60 milliards d'euros" avancée par certaines ONG "n'a aucun fondement, le coût est même probablement supérieur", assure ce M. Anti-corruption.

Et la corruption trouve un terrain favorable avec une administration publique italienne brassant l'argent du contribuable sans beaucoup d'efficacité. La corruption dans la péninsule "se manifeste de manière particulièrement consistante" dans le secteur des appels d'offres publics, a confirmé cette semaine un rapport de la Cour des comptes italienne. "L'inefficacité de l'administration publique provoque la corruption", martèle M. Carnevali. "La corruption est née de la défiance des citoyens envers l'administration publique", tempère M. Cantone.

Transparency International pointe pour sa part "la corruption systémique et l'inégalité sociale" qui se "renforcent mutuellement, conduisant à une désillusion populaire vis-à-vis du monde politique et fournissant un terreau fertile à la montée des politiciens populistes". En d'autres termes, "si tout le monde triche, je triche aussi", résume pour l'AFP Antonio Di Pietro, qui après un passage en politique est devenu avocat.