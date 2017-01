Une fille de 12 ans se suicide en direct sur Facebook, la police impuissante à stopper la vidéo

Katelyn Nicole Davis a retransmis sur l'application de diffusion en direct Facebook Live, le 30 décembre, une vidéo d'environ 40 minutes sur laquelle son téléphone la filme dans un jardin en train d'attacher une corde à un arbre, puis dire adieu à ses amis et à sa famille. "Je regrette de n'être pas assez jolie. Je suis désolée pour tout, vraiment désolée, mais je ne peux pas", dit la jeune fille avant de passer la corde autour de son cou et de mettre fin à ses jours, devant la caméra.

Selon, le journal local Rome News Tribune, Katelyn Nicole Davis avait publié le 27 décembre une autre vidéo dans laquelle elle disait avoir subi des abus sexuels d'un membre de sa famille. Cette vidéo a été supprimée.

Le compte YouTube de Katelyn Nicole a été suspendu, mais la circulation de la vidéo sur internet a explosé en quelques jours, reprises par de nombreux internautes qui n'hésitent pas à la republier en vantant son caractère "gore".

Le chef de la police du Comté de Polk, Kenny Dodd, a déclaré à la chaîne locale Fox 5 avoir reçu une avalanche de messages, de partout dans le monde, lui demandant de supprimer la vidéo, sans pouvoir arrêter sa diffusion virale. "Nous voulons la supprimer pour la famille et aussi parce que cela peut constituer un danger pour les autres enfants", a dit M. Dodd dans cette interview mercredi. "Nous avons contacté plusieurs sites. Ils ont demandé s'ils sont dans l'obligation de supprimer (cette vidéo) et rien dans la loi ne peut les y forcer. Mais pour moi, c'est une question de simple décence". Contactée par l'AFP, la police de Polk a refusé de donner plus d'informations.