Turquie: l'assaillant d'Istanbul dit avoir agi sur ordre direct de l'EI

Selon le journal Hürriyet et la chaîne CNN-Türk, qui citent des extraits de son interrogatoire, l'assaillant a indiqué qu'il devait dans un premier temps frapper la place Taksim, lieu emblématique d'Istanbul très fréquenté par les touristes, mais a renoncé à cause de l'important dispositif de sécurité. "J'ai reçu des instructions de Raqa. J'ai reçu l'ordre de mener une attaque à Taksim le soir du Nouvel An", a déclaré Abdulgadir Masharipov, arrêté dans la nuit de lundi à mardi selon l'extrait publié par Hürriyet.

"Je suis allé à Taksim le soir du Nouvel An, mais il y avait des mesures (de sécurité) très importantes. Réaliser l'attaque ne m'a pas semblé possible. J'ai recontacté la personne qui m'avait donné l'ordre", a-t-il poursuivi. Après avoir reçu l'ordre de trouver une nouvelle cible dans la zone, il prend un taxi, parcourt le littoral et repère le club privé Reina qui, dit-il, "semblait propice à une attaque. A vu d'oeil, il n'y avait pas beaucoup de mesures de sécurité".

Le déroulement de l'attaque est connu: peu après le début de la nouvelle année, l'assaillant surgit devant l'entrée de la discothèque, abat un policier, pénètre à l'intérieur et ouvre le feu sur la foule, tuant 39 personnes, dont de nombreux étrangers.

L'assaillant, qui avait pris la fuite, a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi à Istanbul avec quatre autres personnes, à l'issue d'une vaste chasse à l'homme qui a mobilisé des centaines de policiers.

Selon les autorités, Abdulgadir Masharipov s'est entraîné en Afghanistan et a reconnu être l'auteur du carnage au Reina.

Par ailleurs, 27 personnes soupçonnées d'appartenir à l'EI et d'être liées à l'assaillant du Reina ont été interpellées à Bursa (nord-ouest) et placées en garde à vue mercredi, a rapporté l'agence de presse progouvernementale Anadolu.