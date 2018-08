Trois journalistes russes assassinés en Centrafrique

"Selon des informations reçues de la République centrafricaine, le 30 juillet, non loin de la ville de Sibut - à 300 km au nord de la capitale Bangui - trois personnes ont été tuées. Elles portaient des cartes de presse émises aux noms de Kirill Radtchenko, Alexandre Rastorgouïev et Orkhan Djemal", a déclaré le ministère des Affaires étrangères russes dans un communiqué. Les trois hommes morts "ont été retrouvés à 23 km de Sibut, ils ont été assassinés par des hommes armés non identifiés", a déclaré à l'AFP une source judiciaire centrafricaine, précisant qu'ils auraient été tués à un barrage dressé sur une route. Leur chauffeur est porté disparu, selon des sources concordantes. "Ils rentraient de Kaga Bandoro (nord) par la route", a précisé une source religieuse de Sibut.

