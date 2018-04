Syrie: Guterres appelle à éviter une situation "hors contrôle"

Le chef de l'ONU a appelé "à éviter une situation hors contrôle" en Syrie, la tension entre Washington et Moscou étant encore montée d'un cran après l'avertissement lancé par Donald Trump (via Twitter) d'un possible tir imminent de missiles en représailles à l'attaque chimique présumée de samedi près de Damas.