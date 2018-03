Sissi, le maître incontesté de l'Egypte

Quelque 60 millions d'électeurs, sur près de 100 millions d'habitants du pays le plus peuplé du monde arabe, sont appelés aux urnes les 26, 27 et 28 mars.Ils ont le choix entre le président sortant Sissi, 63 ans et archi-favori, et un homme méconnu du grand public, Moussa Mostafa Moussa, 65 ans.

Moussa Mostafa Moussa, le concurrent théorique ou la participation mascarade

Après avoir fait campagne pour M. Sissi, cet homme d'affaires de 65 ans s'est déclaré candidat, fin janvier, à la toute dernière minute. Qualifié par l'opposition de candidat faire-valoir au service du chef de l'Etat Abdel Fattah al-Sissi, Moussa Mostafa Moussa sera son unique concurrent lors de l'élection présidentielle. Ce dernier, l'un des plus fervents supporters du président, s'est lancé dans la course pour lui éviter d'avoir à se présenter seul.

Le jour même du dépôt de sa candidature, une page Facebook au nom de Moussa Mostafa Moussa arborait encore une photo du président Sissi, qui a disparu ensuite. "Non à la participation à cette mascarade", lançait dès le lendemain Hamdeen Sabbahi, candidat défait à la présidentielle en 2012 et 2014, lors d'une conférence de presse rassemblant huit partis d'opposition.

Si M. Mostafa Moussa se retrouve seul face à M. Sissi, c'est que plusieurs prétendants ont été évincés. Deux d'entre eux, dont l'ex-chef d'état-major Sami Anan, ont été interpellés, et d'autres comme l'avocat Khaled Ali, ont dénoncé des pressions de la part des autorités. Craignant que M. Sissi se retrouve candidat unique, ses partisans avaient tenté de pousser la candidature d'un des leurs, Sayed El-Badawi, président du parti libéral Al-Wafd. Mais le parti de ce dernier s'y est opposé. M. Mostafa Moussa est alors apparu comme l'homme providentiel dans le rôle d'adversaire du président.

L'intéressé explique à l'AFP qu'il fallait "équilibrer" le scrutin. Avec sa participation, l'élection devient "bien claire, bien démocratique", car M. Sissi n'est "plus le seul candidat", plaide-t-il. Et malgré son statut de concurrent de M. Sissi, il reste loyal au président: "ce n'est pas nouveau, nous avons la même conception de la politique", reconnaît-il. Le candidat admet que sa campagne, financée par ses propres fonds, "n'est pas comparable avec celle du président".

"Moussa Mostafa Moussa a peu de chance de remporter un nombre significatif de voix (...). Beaucoup de gens ne savent même pas qu'il se présente", estime Mostafa Kamal el Sayed, professeur de sciences politiques à l'Université du Caire. Début mars, le visage rond et souriant du "challenger" est apparu sur quelques rares affiches dans les rues du Caire aux côtés des innombrables portraits du président Sissi.

Pourtant, M. Mostafa Moussa se défend d'être sous le contrôle de M. Sissi: "j'ai des idées, des conceptions et je vois les choses d'une autre façon", dit le candidat qui a reçu notamment le soutien des tribus arabes d'Egypte. Président du parti libéral Al-Ghad (Demain) depuis 2011, cet industriel, fils d'un ancien parlementaire, se targue de posséder un programme économique "bien établi", fondé sur le développement des exportations. "Je rentre dans cette élection avec l'idée de gagner", assure-t-il, en dépit de tous les pronostics favorables à M. Sissi.

Lors d'une conférence de presse mercredi dernier, M. Mostafa Moussa a précisé: "notre but dans cette élection est d'atteindre le pourcentage le plus élevé possible. J'espère 51%".

Abdel Fattah al-Sissi, l'incontestable maître de l'Egypte

Artisan de la stabilité pour les uns, autocrate décrié pour les autres, l'ex-maréchal Abdel Fattah al-Sissi, a écrasé tous ses opposants depuis 2013 pour devenir le maître incontestable de l'Egypte. A 63 ans, désormais vêtu de costumes sobres, l'ex-maréchal aux lunettes noires ne ressort plus que rarement sa tenue militaire. Omniprésent à la télévision et dans les médias égyptiens, le président Sissi aime à prendre la parole en public, tantôt pour une inauguration, tantôt pour un forum avec des jeunes Egyptiens ou encore pour une commémoration. S'exprimant en arabe égyptien, il déclame de longues tirades d'une voix chaude, parfois ponctuée de rires, avec toute l'attention d'un auditoire déférent. D'un ton paternaliste, il est capable de décrire les Egyptiens comme la prunelle de ses yeux, assurant qu'il n'est qu'un simple serviteur de son pays. Né en novembre 1954, cet enfant du quartier de Gamaliya dans le vieux Caire islamique cher au Nobel de littérature Naguib Mahfouz, Abdel Fattah al-Sissi a été un enfant déjà très directif avec les autres, selon ceux qui l'ont connu à l'époque. Diplômé de l'académie militaire en 1977, il a ensuite étudié en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, avant de devenir chef du renseignement militaire sous Moubarak. C'est en 2013, ce militaire est apparu sur le devant de la scène, lançant une répression sanglante contre les partisans de Mohamed Morsi, se soldant par la mort de centaines de manifestants islamistes en quelques semaines. Ironie du sort, c'est M. Morsi lui-même qui l'avait nommé ministre de la Défense et commandant en chef de l'armée en août 2012. Père de quatre enfants, M. Sissi est décrit par son entourage comme un homme pieux accomplissant ses cinq prières quotidiennes et dont l'épouse porte le voile.

Aucune contestation

Face aux grosses difficultés économiques et à la persistance de ces troubles sécuritaires, aucune contestation sérieuse n'est apparue car M. Sissi, cinquième président égyptien issu des rangs de l'armée depuis 1952, gouverne d'une main de fer depuis la destitution en 2013 de son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi. Premier président civil élu démocratiquement, M. Morsi issu de la confrérie des Frères musulmans, avait succédé en 2012 à M. Moubarak. Un an après, à la faveur de manifestations de masse, M. Morsi, qui s'était vite rendu impopulaire, a été déposé par M. Sissi alors chef de l'armée. Le 14 août 2013, un mois après son coup de force de Sissi contre le président islamiste, policiers et soldats avaient tué en quelques heures plus de 700 manifestants pro-Morsi en plein centre du Caire. Human Rights Watch (HRW) avait parlé d'une "tuerie de masse" s'apparentant "probablement à un crime contre l'Humanité". Ironie du sort, c'est M. Morsi lui-même qui l'avait nommé ministre de la Défense et commandant en chef de l'armée en août 2012.

Les militants laïcs et de gauche qui ont soutenu l'éviction de M. Morsi en sont cependant vite venus à regretter leur choix: M. Sissi a régulièrement été accusé par les ONG internationales de perpétrer de graves violations des droits de l'Homme. Lors de sa campagne pour la présidentielle de 2014, il avait estimé que "parler de libertés" ne devait pas primer sur la "sécurité nationale" avant d'affirmer publiquement qu'il faudrait "20 à 25 années pour instaurer une vraie démocratie" en Egypte.

Depuis l'éviction de M. Morsi, des dizaines de milliers de ses partisans ont été emprisonnés, et des centaines, dont le président déchu lui-même, ont été condamnés dans des procès de masse expéditifs dénoncés par l'ONU. Depuis 2014, M. Sissi a engagé une répression implacable contre l'opposition islamiste, mais aussi libérale.

Plusieurs milliers de partisans de l'ex-président islamiste ont été tués ou emprisonnés, et des centaines, dont M. Morsi lui-même, ont été condamnés dans des procès de masse expéditifs vivement dénoncés par l'ONU. Selon Reporter sans frontières (RSF), 30 journalistes sont actuellement emprisonnés en Egypte, et près de 500 sites internet sont bloqués.

Culte de la personnalité

En 2014, M. Sissi faisait déjà face à un unique concurrent: Hamdeen Sabbahi, vieille figure de la gauche, jouissant d'une plus grande notoriété que M. Mostafa Moussa, qui dirige le parti libéral Al-Ghad. L'ex-maréchal Sissi l'avait emporté par le score sans appel de 96,9% des voix. Dans ce contexte, la seule donnée à revêtir de l'importance dans le scrutin de 2018 pourrait être le taux de participation. Lors de la dernière présidentielle, ce taux avait atteint 37% après deux jours de scrutin. Les autorités avaient alors décidé de le prolonger d'une journée pour atteindre 47,5%. Selon M. Kamal el Sayed, "le résultat est connu d'avance et ça n'encourage pas les Égyptiens à aller voter", dit-il. "Et il n'y a pas eu de campagne", ajoute-t-il.En guise de campagne, M. Sissi a multiplié les apparitions théâtrales lors de divers évènements largement couverts par la télévision. Les journaux pour leur part couvrent amplement tous ses faits et gestes.

Les villes, en particulier Le Caire, sont inondées de portraits du chef de l'Etat, objet d'un véritable culte de la personnalité. Rares sont les affiches représentant M. Mostafa Moussa. Nombre d'Egyptiens, notamment les commerçants, ont pris l'initiative d'acheter et afficher des portraits de M. Sissi. Beaucoup estiment qu'il est l'artisan du retour au calme dans le pays après le chaos qui a suivi la révolution de 2011 ayant renversé le président Hosni Moubarak. Mais avec la crise économique et le retour à un régime qui est souvent considéré comme encore plus autoritaire que celui de Moubarak, ce capital sympathie a commencé à s'effriter. Le président a promis dès le début de son premier mandat de ramener la stabilité dans le pays, y compris économique.

Un ambitieux programme de réformes a été entrepris en 2016 en vue de l'obtention d'un prêt du Fonds monétaire international (FMI) de 12 milliards de dollars. Parmi les réformes figure la décision en novembre 2016 de laisser flotter la monnaie nationale, ce qui a entraîné une flambée des prix affectant durement les ménages égyptiens. Dans le même temps, si l'Egypte a retrouvé une forme de stabilité politique, le pays, qui a été frappé par plusieurs attentats jihadistes sanglants ces dernières années, reste confronté à des enjeux de sécurité majeurs.

En novembre dernier, le président Abdel Fattah al-Sissi avait notamment donné trois mois à son chef d'état-major et son ministre de l'Intérieur pour rétablir la sécurité dans le nord de la péninsule du Sinaï, où sévit une branche locale du groupe jihadiste Etat islamique (EI). A ce jour, la campagne, qui a fait plus de 100 morts parmi les jihadistes mais aussi au moins 20 au sein de l'armée, se poursuit.