Séparation des familles: que change vraiment le nouveau décret de Trump ?

Donald Trump a fait volte-face et a décidé de mettre fin aux séparations des familles de migrants arrivées illégalement aux Etats-Unis. Cette actualité a provoqué une vague d'indignation mondiale et un profond malaise au sein du parti républicain. Le Président a donc signé un nouveau décret pour mettre fin aux séparations systématiques et tenter d'éteindre la polémique, en affirmant : "Cela me tient particulièrement à coeur (...). Nous n'aimons pas voir des familles séparées".

