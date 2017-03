Quand des pages Facebook d'extrême-droite diffusent des intox en série

Aux Etats-Unis, on a les "aternative facts" ou le concept de "vérité alternative" de Donald Trump. En France, à quelques semaines de la présidentielle, on voit fleurir des pages Facebook militantes d'extrême-droite. Intitulée tour à tour "On aime la France", "La révolte des vaches à lait" ou encore "Soutien national en bleu Marine", ces pages réunissant des centaines de milliers d'abonnés relaient des informations erronées, voire complètement fausses. Les Décodeurs du Monde publie un petit florilège de ces intox.

François Hollande hué au salon de l'agriculture

Par exemple, sur la page Facebook "Patriotes en Colère" (qui compte 110 000 abonnés), on peut visionner en date du jeudi 2 mars une vidéo de François Hollande et Stéphane Le Foll "hués et insultés comme jamais" au Salon de l'agriculture. La vidéo affirme que les images ont été tournées lors de la visite du chef de l'Etat au Salon le samedi 25 février 2017, et qu'elles auraient été cachées par "BFM et autres médias (sic)". Une autre page Facebook plus confidentielle, "Ma revue de presse", a également relayé un message vidéo du même type qui a recueilli environ 1 million de vues et près de 40 000 partages en deux jours.

Certains internautes doutent cependant de la date de l'évènement, et comme l'expliquent Les Décodeurs, il s'agit bien d'une manipulation. Les images datent en effet de 2016 et non de cette année comme elles veulent le laisser croire. C'est l'AFP, dans le cadre de son projet CrossCheck qui a repéré cette intox. La vidéo avait, en fait, été relayée largement au moment de l'incartade et n'avait pas été "cachée" comme la page Facebook en question l'insinue.

Des "frais de bouche" d'Emmanuel Macron "cachés par les médias" ?

Les pages Facebook "Soutien national en bleu Marine" (80 000 abonnés environ) et "La révolte des vaches à lait" (110 000 abonnés environ)) avancent que, à la fin du mois de février, des articles des sites d'extrême droite Lagauchematuer.fr et Dreuz.info affirmaient qu'"Internet expose [les casseroles d'Emmanuel Macron] puisque les médias ne le font pas". Contrairement à ce qu'affirment ces sites, cette affaire a déjà fait l'objet de nombreux articles dans la presse française depuis la fin janvier. L'information remonte en fait à l'enquête de deux journalistes Marion L'Hour et Frédéric Says, dans leur ouvrage "Dans l'enfer de Bercy (JC Lattès) publié fin janvier. Les journalistes affirment que l'ex-ministre de l'Économie a, à Bercy, "utilisé à lui seul 80 % de l'enveloppe annuelle des frais de représentation accordée à son ministère" (soit environ 120 000 euros sur 150 000 euros) pour l'année 2016, avant de quitter le gouvernement le 30 août.

Les Décodeurs citent aussi une autre information fausse sur une histoire d'excès de vitesse d'un élu PS, déformée à des fins politiques qui, en réalité, est un copier-coller d'un article de "La Dépêche du Midi", qui remonte à février 2014.

Le retour d'une vieille intox sur Najat Vallaud-Belkacem

Mais ce ne sont pas que des informations dites "cachées" qui circulent sur ces pages plus que douteuses. La page Facebook "France, ma patrie, ma nation" (environ 140 000 abonnés) a partagé, le 21 février, un message diffusant ce qui est présenté comme une citation de Najat Vallaud-Belkacem sur RTL en 2006. On peut y lire "Dans un pays musulman comme la France, il n'est pas normal qu'il y ait encore des Français qui rejettent l'islam, il faudrait que l'éducation nationale instaure dans ses programmes les principes coraniques pour y habituer les Français dès le plus jeune âge. Autoriser le voile, apprendre des passages du Corans [sic] et la culture musulmane. Voilà ce dont a vraiment besoin la France. Après tout il ne faut pas oublier que contrairement au christianisme, l'islam est compatible avec la démocratie !"

Le problème est que cette citation est fausse, elle avait déjà été démentie en 2015 par Les Décodeurs du Monde. Cette fausse information est d'ailleurs persistante. Pour preuve : Najat Vallaud-Belkacem n'était pas invitée de RTL ce jour-là : Jean-Michel Aphatie recevait en effet le général Henri Bentégeat, venu parler du défilé du 14-Juillet. Cette déclaration est, de plus, hautement improbable, car l'intéressée n'était, en 2006, que conseillère régionale de Rhône-Alpes et qu'elle tient des positions inverses sur le fond. Le message a, entre temps, été supprimé.

Le pompier "à l'oeil crevé par la racaille"

Des montages photo relayant des intox font aussi leur apparition. Comme celui d'un pompier qui aurait eu "l'oeil crevé par la racaille". L'information est diffusée sur la page Facebook "Je soutiens nos pompiers" (15 000 abonnés) et a été partagée plus de 125 000 fois depuis sa publication, le 22 février dernier. Comme l'expliquent Les Décodeurs, contrairement à ce qu'affirme le montage photo, le pompier, Quentin, n'a pas été blessé par une "racaille". Il a été blessé lors d'affrontements entre sapeurs-pompiers et forces de l'ordre devant la préfecture de l'Isère, à Grenoble, en marge d'une manifestation, le 27 décembre 2013, comme le racontait à l'époque Le Dauphiné libéré. Mediapart a confirmé par la suite que ses blessures ont été causées par un tir de projectile venant d'un policier.