Porton Down, le très discret laboratoire spécialisé dans les armes chimiques

Le centre militaire britannique de Porton Down, qui mènerait la recherche sur la substance utilisé dans l'empoisonnement présumé de l'ex-agent russe Sergueï Skripal et de sa fille, est un laboratoire de pointe, spécialisé dans les armes chimiques et biologiques.