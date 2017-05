Pas d'interdiction d'ordinateurs sur les vols entre l'UE et les Etats-Unis

"Il n'y aura pas d'interdiction", a déclaré un responsable de la Commission européenne. "Les deux parties ont conclu d'intensifier leurs discussions techniques et d'essayer de trouver une solution commune."

Cette décision a été prise lors d'une conférence téléphonique entre John Kelly, le ministre de la sécurité intérieure, et les commissaires européens aux Affaires intérieures et aux Transports, Dimitris Avramopoulos et Violeta Bulc.

Le 21 mars, les autorités américaines avaient interdit aux passagers en provenance de 10 aéroports dans huit pays arabes et en Turquie de transporter en cabine ordinateurs portables, tablettes et autres appareils électroniques d'une taille supérieure à celle d'un téléphone portable.

Ils avaient ensuite fait savoir que ces restrictions pourraient être étendues à d'autres régions, dont l'Europe. Les Etats-Unis disposent d'informations de services de renseignement selon lesquelles un ordinateur portable pourrait être utilisé pour déclencher une bombe à bord d'un avion.