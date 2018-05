Melania Trump à nouveau accusée de plagiat

"Be Best", nous disait-elle dans son discours présenté dans la roseraie de la Maison-Blanche. Perchée sur une tribune, tête haute et confiante, la Première Dame américaine Melania Trump tente d'attirer l'attention sur la sécurité en ligne pour les enfants. Cette initiative, qui a débuté lundi, a même une page sur le site de la Maison-Blanche qui renvoie à un petit livret sur la problématique. Un livret signé Melania Trump.

La brochure, intitulée "Parler avec les enfants d'internet", que Melania publie avec la Commission du Commerce, donne des conseils sur la sécurité en ligne pour les enfants. Mais en l'observant plus en détail, force est de constater que le texte ressemble à s'y méprendre à un document publié quatre ans auparavant par la même Commission sous l'administration Obama. Ils n'ont même pas fait l'effort de modifier le titre.

Fun fact: The White House trumpets “Talking with Kids about Being Online" as "a booklet by First Lady Melania Trump and the Federal Trade Commission." Except for an intro, it's exactly the same thing Obama's FTC put out. pic.twitter.com/AEf6F0gBbt