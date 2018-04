Les millions de réfugiés climatiques, les nouveaux migrants

Comment vivrons-nous, demain, quand la Terre comptera toujours plus d'habitants, que les pluies y seront moins nombreuses et les récoltes plus faibles ? Dans les trente années à venir, des dizaines de millions d'êtres humains se jetteront sur les routes, obligés de quitter leur maison et leur région d'origine, comme l'expliquent les auteurs d'un récent rapport de la Banque mondiale sur les migrations climatiques internes dans le monde, d...