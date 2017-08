Le sport électronique : du pain, des jeux, des clics

Le ciel plombé et la moiteur estivale de Shanghai - 45 degrés ressentis - ne paralysent pas la vivacité de deux joueurs de xiangqi. Encerclée de curieux commentant ce duel entre jeu d'échecs et go, la scène de rue n'est pas exclusive à Nanshi, quartier populaire condamné par l'insatiable modernité de la capitale économique de la Chine. De ses allées obscures à ses parcs, la mégapole aux 24 millions d'âmes est coutumière de ces attroupements de passionnés scrutant les stratégies de duellistes tapant le pion ou la carte sur le trottoir. Pour le spectacle, bien sûr. Mais aussi pour apprendre.

