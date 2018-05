Le président de la Knesset incrimine le Hamas pour la situation à Gaza

"La situation à Gaza (dirigé par le Hamas, ndlr) a très peu à voir avec le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem" lundi: "C'est une action très bien planifiée du Hamas qui utilise les populations, y compris des femmes, des enfants, des adolescents, comme boucliers humains", a déclaré le président de la Knesset à la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française.

Ces dernières années, Israël a pu constater "que le Hamas tentait d'organiser ce genre d'attaques sur (ses) frontières pour pouvoir avoir des activités terroristes dans cet environnement confortable de manifestations et de protestations", a-t-il ajouté, devant les parlementaires français.

"Les gens étaient armés; les soldats de Tsahal ne tiraient pas sur des gens désarmés (...); les mines et les bombes sur la frontière n'ont pas été placées par des gens désarmés", a soutenu le responsable israélien en tournée en France.

Si les manifestants ne sont "pas tous des terroristes", "beaucoup" le sont, a-t-il insisté, relevant par ailleurs que le Hamas n'avait "pas réussi à organiser une manifestation de 100.000 ou 200.000 personnes", mais que les protestataires se comptaient en "milliers de personnes", "véritablement traînées devant les frontières et (...) pas très contentes d'y être" selon lui.

Les soldats israéliens ont tué 59 Palestiniens lundi à la frontière de la bande de Gaza lors de protestations contre le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Cette journée meurtrière a entraîné une vague de condamnations internationales et d'appels à une enquête indépendante.

"La situation à Gaza est difficile (...), le Hamas est responsable de cela", a estimé M. Edelstein. Il a évoqué un "niveau de vie incroyablement mauvais" et des "conditions de vie (qui) se détériorent et fait un parallèle avec la Cisjordanie qui, elle, "coopère" et où "le niveau de vie n'est pas mauvais".

Pour lui, le mouvement islamiste palestinien mène des actions "qui semblent absurdes" et sapent l'aide à Gaza: les activistes du Hamas, a-t-il dit, ont ainsi mis le feu il y a trois jours à une conduite de gaz qui fournit du gaz à Gaza ainsi qu'au poste-frontière de Kerem Shalom par lequel "des centaines de camions pleins de produits médicaux, de produits de base, passent" en provenance d'Israël.

"Il y a quelques heures, ils ont renvoyé deux camions d'équipement médical et de médicaments qui étaient déjà dans la bande de Gaza pour leurs propres blessés parce qu'ils ont découvert quelque chose +d'horrible+ : certains de ces équipements étaient marqués du tampon de l'armée israélienne", a-t-il aussi cité en exemple.