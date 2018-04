Le Dr Asperger a "activement coopéré" avec les nazis, selon une étude

"Asperger a fait en sorte de s'adapter au régime nazi et a été récompensé avec des perspectives de carrière pour ses manifestations de loyauté", écrit dans cette étude Herwig Czech, historien de la médecine à l'Université de médecine de Vienne.

Le Dr Asperger (1906-1980) "a légitimé publiquement les politiques d'hygiène raciale y compris les stérilisations forcées et a coopéré activement, à plusieurs occasions, au programme nazi d'euthanasie d'enfants", poursuit-il.

Le Dr Asperger a adhéré à plusieurs organisations affiliées aux Nazis mais pas au parti nazi lui-même, précise l'étude publiée dans le journal en accès libre Molecular Autism. Herwig Czech explique avoir consulté de nombreuses publications dont des documents d'archives jusqu'alors inexploités, y compris les dossiers personnels du docteur et des études de cas de ses patients. Il cite un document nazi de 1940 selon lequel Asperger "était en conformité avec les idées national-socialistes sur les questions de race et les lois sur la stérilisation".

Le Dr Asperger a affiché son allégeance aux principes fondamentaux de la médecine nazie lors de conférences publiques. Après l'annexion de l'Autriche par les nazis en mars 1938, il s'est mis à signer ses rapports de diagnostic avec la formule "Heil Hitler".

Selon l'étude, le docteur Asperger a recommandé le transfert de deux fillettes, âgées respectivement de deux et cinq ans, au fameux centre Am Spiegelgrund situé à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique Steinhof de Vienne. C'est dans ce centre que sont morts près de 800 enfants dépourvus de "pureté raciale" et d'"intérêt héréditaire", tués notamment par empoisonnement.

Les deux fillettes, qui faisaient partie des victimes, étaient officiellement mortes de pneumonie. Le syndrome d'Asperger est une forme d'autisme comprenant des troubles des interactions sociales ou de la communication. Le docteur Asperger l'avait décrit initialement comme une "psychopathie autistique" mais après sa mort en 1980 son nom lui avait été attribué.