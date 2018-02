Le chef de l'ONU appelle le monde à participer à la reconstruction de l'Irak

"Le monde entier vous est redevable pour votre lutte contre la menace mondiale que représente Daech", un acronyme en arabe de l'EI, a affirmé M. Guterres au dernier jour de la conférence internationale sur la reconstruction de l'Irak à Koweït.

"Il est temps d'exprimer notre gratitude et notre solidarité avec le peuple irakien", a-t-il ajouté, alors que la communauté internationale doit annoncer plus tard dans la journée le montant de sa contribution au vaste chantier de reconstruction de l'Irak, dont le coût est évalué à 88 milliards de dollars (71 milliards d'euros).

Bagdad a proclamé en décembre la "victoire" des forces irakiennes, soutenues par la coalition internationale sous commandement américain, contre les djihadistes de l'EI, qui s'étaient emparé en 2014 de larges pans du pays, menaçant son existence même.

Mais après trois ans de combats acharnés, les dégâts sont considérables et Bagdad attend beaucoup de la communauté internationale pour aider à la reconstruction.

M. Guterres a appelé la communauté internationale à "soutenir les efforts de l'Irak pour reconstruire ce qui a été détruit par la guerre", assurant que l'ONU serait "à ses côtés à chaque étape".

Le chef des Nations unies a annoncé à cette occasion un programme d'assistance de deux ans de l'ONU visant à aider le gouvernement irakien à mettre en oeuvre les aspects sociaux du projet de reconstruction.

Le Koweït, premier pays à dévoiler le montant de sa contribution, a annoncé une aide de 2 milliards de dollars, dont un milliard sous forme de prêts. Un peu plus tard en matinée mercredi, la Turquie a promis via son ministre des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, d'allouer cinq milliards de dollars à la reconstruction de l'Irak. Cette aide prendra la forme de prêts et d'investissements. L'Arabie saoudite a quant à elle annoncé qu'elle allouerait un milliard de dollars à des projets d'investissement en Irak et 500 millions de dollars pour soutenir les exportations irakiennes, tandis que le Qatar a pour sa part promis un milliard de dollars en prêts et investissements.