La meilleure enseignante du monde est britannique

Andria Zafirakou est heureuse. Depuis hier, elle est la lauréate du "Global Teacher Prize" remis par la fondation Varkey. Ce prix, accompagné d'un million de dollars, récompense un des 30 000 candidats initialement en lice en le montrant comme un enseignant qui a su inspirer ses élèves grâce à ses actions ou ses programmes. Pour la gagnante de cette année, ses actions visaient à améliorer le quotidien de jeunes britanniques issus des familles les plus pauvres de Londres.

Une refonte totale pour une intégration totale

Selon la biographie établie par la fondation, Andria Zafirakou enseigne l'art à l'Alperton Community School de Brent, un quartier défavorisé de Londres. Dans cet établissement, elle est également membre d'une équipe dont l'objectif est de mieux comprendre les élèves ainsi que leurs familles. L'école se situe en effet dans l'un des endroits où les élèves sont issus de nombreuses nationalités et qui compte de nombreux réfugiés. Pour cela, elle a appris, plus ou moins complètement, près de 35 langues afin de se rapprocher au plus des élèves. Grâce à cela, elle a refait l'entièreté de tous les cours de son école avec l'aide des professeurs concernés.

Des maths, à la musique en passant par le sport, elle a pu revoir les matières afin de coller aux aspirations et aux attentes des nombreux étudiants. "Nos écoles (celles de Brent) célèbrent la diversité, et transforment les élèves en véritables citoyens qui s'acceptent et s'apprécient les uns les autres", a déclaré la gagnante lors de son discours. "Á tous les étudiants, partout dans le monde, je leur dis : 'Peu importe les circonstances ou les problèmes. Sachez que vous avez le potentiel pour atteindre vos rêves, peu importe lesquels. Et c'est un droit que personne ne devrait vous prendre'".

Une famille indienne à la manoeuvre

C'est la quatrième année qu'un professeur est récompensé par la fondation Varkey. Elle a été créée par Sunny Varkey, entrepreneur dans le monde de l'éducation, dont les parents avaient créé des écoles pour enfants indiens et enfants expatriés à Dubaï. À présent, l'homme est à la tête de la multinationale GEMS Education qui aide près de 100.000 étudiants de par le monde au travers de programmes et de bourses. Sunny Varkey est également ambassadeur de l'UNESCO depuis 2012.

Dans les dix finalistes, on trouve le Belge Koen Timmers. Enseignant en webdesign à Hasselt, il a mis sur pied le "Projet Kakuma", du nom d'un camp de réfugiés au Kenya. Son initiative, initiée en 2015, permet à 175 professeurs de tous les continents d'enseigner par ordinateur à des réfugiés du camp.