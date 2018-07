"La Géorgie deviendra membre de l'Otan"

L'Otan continuera à travailler avec la Géorgie en vue de son adhésion, a assuré M. Stoltenberg. Il s'est félicité des réformes entreprises par le pays et l'encourage à poursuivre en ce sens. "L'Alliance soutient l'intégrité territoriale de la Géorgie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, y compris les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Et nous vous félicitons pour votre engagement à respecter la ligne directrice de l'Otan qui consiste à consacrer 2% du PIB à la défense", a encore indiqué le secrétaire général. De son côté, le leader géorgien s'est engagé à poursuivre les réformes en vue d'une adhésion à l'Otan. Il s'est également targué d'être l'un des plus gros contributeurs à la mission Resolute Support de l'Otan en Afghanistan. "Cette réunion est sans précédent pour mon pays. Nous allons débattre de l'avenir de la stabilité de mon pays et de l'Ukraine", a-t-il encore affirmé. La Géorgie aspire à devenir membre de l'Otan depuis près de dix ans. En tant que partenaire de l'Alliance, elle contribue aux missions de l'Alliance en Afghanistan et en mer Noire. Les dirigeants rencontrent jeudi les partenaires de l'Otan, la Géorgie, l'Ukraine et l'Afghanistan.