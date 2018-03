L'Ukraine interdit à ses athlètes de disputer des compétions en Russie

Les relations entre l'Ukraine et la Russie sont au plus bas depuis quelques années, notamment à cause du problème de la Crimée. La Russie supporte le mouvement séparatiste dans cette région, ce qui a engendré une crise devenue mondiale.

"Les compétitions en Russie sont simplement devenues dangereuses pour nos athlètes si l'on analyse la politique interne et externe de l'état", indique Zhdanov. Il a appelé au boycott général des fédérations sportives à l'encontre des compétitions en Russie, indiquant qu'il y a une "négligence systématique des législations sportives internationales et des violations du code mondial de l'Agence mondiale antidopage".