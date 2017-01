L'ONU voit dans la privation d'eau potable un crime de guerre

Lors d'une conférence de presse à Genève, Jan Egeland, chef du groupe de travail de l'ONU sur l'aide humanitaire en Syrie, a toutefois souligné qu'il était difficile de savoir quel camp était responsable de cette situation. "A Damas seule, 5,5 millions de personnes ont vu leur approvisionnement en eau coupé ou bien réduit parce que les sources de Wadi Barada (...) sont inutilisables en raison des combats ou d'actes de sabotage ou des deux", a-t-il dit. Jusqu'à présent, l'ONU estimait à quatre millions le nombre d'habitants de la capitale et de ses environs affectés par les coupures d'eau depuis le 22 décembre. "Nous voulons y aller, nous voulons enquêter sur ce qui s'est passé, mais avant tout, nous voulons rétablir l'eau", a-t-il poursuivi. M. Egeland a souligné que "le sabotage et la privation d'eau sont évidemment un crime de guerre, car ce sont les civils qui la boivent et ce sont des civils qui seront touchés par des maladies si elle n'est pas rétablie". Wadi Barada, situé à 15 km au nord-ouest de Damas, est un secteur clé rebelle où se trouvent les principales sources d'approvisionnement en eau potable de la capitale et de ses environs. Le régime accuse les rebelles de "contaminer au diesel" les réserves d'eau et de couper le réseau d'approvisionnement vers Damas. Les groupes d'insurgés affirment que ce sont les bombardements de l'armée syrienne et de ses alliés qui ont détruit le réseau.