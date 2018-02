Thierry Fiorilli Rédacteur en chef du Vif/L'Express Opinion

"L'excuse entre dans l'arsenal d'avilissement massif"

Juste par curiosité : tapez "s'excuse" dans votre moteur de recherche. Et parcourez les résultats, sans forcément vous farcir les 580 000 occurences (au jour et à l'heure de rédiger ces lignes). Si vous avez la flemme, voici un résumé (hors règles de conjugaison et traductions), ne reprenant que les occurrences 2018.