"L'accord n'est pas renégociable", affirment en choeur Paris, Rome et Berlin

"Nous (...) prenons connaissance avec regret de la décision des Etats-Unis" de sortir de l'accord, indiquent dans un communiqué le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre italien Paolo Gentiloni. "Nous sommes fermement convaincus que l'accord ne peut pas être renégocié", ajoutent-ils, alors que M. Trump a dit vouloir négocier un "nouvel accord" ou renégocier l'Accord de Paris.

"Nous considérons que (sa) dynamique est irréversible" et qu'il offre des "chances considérables pour la prospérité et la croissance, dans nos pays et au niveau global", insistent encore les trois dirigeants.

Ils appellent à "appliquer rapidement" les objectifs de l'accord dans le domaine du financement climatique et appelons tous nos partenaires à accélérer les mesures permettant de combattre le changement climatique".

"Nous allons intensifier nos efforts" afin d'aider les pays en développement, "en particulier les plus pauvres et les plus menacés" pour qu'ils atteignent leurs objectifs en matière de lutte contre le changement climatique, conclut le texte.