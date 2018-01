Harbin et ses immenses sculptures de glace

L'exposition s'étale sur 800.000 mètres carrés et utilise 180.000 mètres cubes de glace et 150.000 mètres cubes de neige. L'ensemble a été construit en 20 jours et devrait rester ouvert jusqu'au 15 février. Ce festival a été lancé pour la première fois en 1963. Il sera stoppé par la révolution culturelle, mais reprendra en 1985.