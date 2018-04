Hammarskjold : La mort mystérieuse du secrétaire de l'ONU et les archives secrètes belges

Pourquoi ? C'est le seul mot qu'on retrouve sur la couronne mortuaire de la famille du diplomate suédois, deuxième secrétaire général de l'ONU, qui a trouvé la mort à 56 ans le 18 septembre 1961 près de Ndola, en Rhodésie du Nord (actuelle Zambie). Il effectuait alors une mission de paix au Congo - ex-belge et nouvellement indépendant - et devait rencontrer Moïse Tshombe, le dirigeant du Katanga qui avait fait sécession du Congo et proclamé son indépendance. Une région qui intéressait pas mal de monde en raison des richesses cachées dans son sol. La Belgique, et ses alliés, mais aussi le Congo n'avaient pas l'intention d'abandonner ces riches mines de cuivre, d'or ou encore d'uranium.

Dans cette époque troublée, Hammarskjold avait fait de l'instauration de la paix dans la région sa mission. Le diplomate n'économisa pas sa peine. Par idéalisme, mais aussi parce que l'ONU était encore une organisation jeune qui avait beaucoup à prouver. Il était parvenu à remplacer les soldats belges par 20.000 Casques bleus. Bien qu'officiellement la Belgique ne reconnaissait pas l'indépendance du Katanga, l'armée katangaise aurait obtenu l'aide d'officiers belges. On estime qu'à la moitié de l'année 1961, les Forces Katangaises étaient composées de 10 000 soldats africains et 600 Européens précise encore De Morgen.

La prochaine étape était des pourparlers de paix avec le gouvernement katangais, qui bombardait régulièrement les troupes de l'ONU. Hammarskjöld se rendait donc en Rhodésie du Nord pour négocier directement avec le président katangais, la fin des hostilités entre les Casques bleus de l'ONUC et les forces katangaises.

En réalité cette mission ne suscitait guère d'enthousiasme. Personne ne souhaitait que la médiation aboutisse puisque cela pousserait la riche province à retourner dans le giron congolais qu'on soupçonnait alors de connivence avec l'URSS. Pouvait-on prendre le risque de laisser partir le cobalt et l'uranium congolais vers les ennemis russes ? Pas vraiment. Le Suédois était très étroitement espionné par les Anglais et les Américains. Le drame de l'accident ne chagrina donc pas tout le monde.

Un prix Nobel de la paix à titre posthume Dag Hammarskjöld (1905 - 1961) fut secrétaire général des Nations unies de 1953 à 1961. On louera particulièrement sa capacité à maintenir une ligne indépendante à l'égard des grandes puissances. L'année même de sa mort, survenue avant la fin de son mandat, le prix Nobel de la paix lui fut décerné à titre posthume. Celui qu'on appelait Monsieur H n'était pourtant pas très populaire. En 1961, il avait même réussi à se mettre à dos toutes les chancelleries occidentales. Partisan de l'indépendance des peuples afro-asiatiques, il s'était mis la France et la Grande-Bretagne à dos en s'interposant durant les crises de Suez (1956) et de Bizerte (1961).

Les recherches chaotiques vont mettre dix heures à retrouver l'épave de l'avion Hammarskjolds qui n'était pourtant qu'à une dizaine de kilomètres de l'aéroport. Sur les seize occupants, il n'y aura qu'un seul survivant : Harold Julien, le garde du corps qui raconte qu'un incident a précédé le crash. "Quelque chose a explosé dans l'avion lorsqu'il était au-dessus de la piste, ce dernier va ensuite prendre de la vitesse avant de s'écraser plus loin" dira-t-il.

De quoi suggérer que l'avion a été attaqué. Sauf que trois enquêtes vont dire le contraire. Qu'importe si des habitants indiquent qu'ils ont vu une étincelle dans le ciel. Qu'importe si d'autres témoins avaient repéré un deuxième avion en l'air. Dans le régime d'apartheid de la Rhodésie du Nord, on ne tient alors pas compte des témoignages de ces personnes "de couleur". Six jours après le crash de l'avion, Harold Julien meurt à l'hôpital. Dans les années qui suivirent, aucune recherche ne pourra apporter une réponse définitive à la question de savoir si le Douglas DC6B s'était écrasé à cause d'une erreur du pilote ou s'il a été délibérément abattu et, le cas échéant, par qui. Officiellement, l'"Albertina s'est écrasée peu après minuit dans un bois d'acacias, train d'atterrissage verrouillé, lorsque l'extrémité de son aile gauche a touché la cime des arbres à cause d'une altitude trop basse conjuguée à l'inexpérience et la fatigue supposées de l'équipage suédois", précise Le Soir.

L'affaire va atterrir dans les limbes de l'histoire et ne va plus passionner grand monde.

Mais les choses change en 2011, lorsqu'un livre de Susan Williams, de l'Université de Londres, redonne vie à la théorie qu'il existait une conspiration pour abattre l'avion. Ce livre va faire tant de bruit, qu'en septembre 2013, une commission baptisée Hammarskojld va reprendre l'enquête de zéro. Les preuves qu'elle accumule vont convaincre la Suède de demander à l'ONU de rouvrir une enquête. En décembre 2014, l'assemblée générale décide que des experts indépendants vont poursuivre le travail d'investigation déjà entamé par la Commission Hammarskojld en 2013. L'équipe d'experts est dirigée par le Tanzanien Mohamed Chande Othman, ancien procureur en chef du Tribunal international pour le Rwanda. Il était assisté de Mme Kerryn Macaulay, représentante de l'Australie au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, et de Henrik Ejrup Larsen (Danemark), un expert en balistique de la police danoise. Selon la commission, "il existe une preuve convaincante que l'avion a fait l'objet d'une forme d'attaque ou de menace au moment où il s'apprêtait à atterrir à Ndola". Des témoins interrogés par la commission avaient notamment évoqué la présence d'un autre appareil qui aurait tiré sur le DC-6. On parle d'un Fouga Magister de la rébellion katangaise piloté par un Belge, José Magain (décédé en janvier 2003). D'autres pistes suggèrent d'autres noms, comme celui de Beukels. Le Soir évoque en effet le témoignage posthume d'un diplomate français, ex-collaborateur de Hammarskjöld à l'ONU, Claude de Kémoularia, "qui fit en 1967 une rencontre fortuite avec trois anciens mercenaires, dont deux Belges : de Troyer, Beukels et Grant. Le dénommé Beukels se présentait comme un pilote de chasse mercenaire, qui décolla le soir du 17 septembre 1961 du Katanga à bord d'un jet de type Fouga Magister, armé et équipé de réservoirs supplémentaires, avec ordre d'intercepter le DC-6 et de le détourner vers Kolwezi, où des dirigeants miniers auraient tâché de convaincre Hammarskjöld de se ranger à leurs arguments pro-sécessionnistes. Un "tir de semonce" en théorie anodin aurait sectionné les câbles de gouverne du DC-6 au moment où le pilote tentait une manoeuvre d'évasion." Enfin, un autre nom que l'on voit surgir ici et là est celui du mercenaire Vam Riesseghel. Un ancien de l'armée de l'air belge et britannique qui a été décoré lors de la deuxième guerre mondiale précise De Morgen. Il aurait , toujours selon De Morgen, dirigé les troupes de la Force aérienne katangaise dans les premiers mois de l'année 1961. L'homme qui avait eu toute sa vie soif d'aventure meurt en 2007, en Belgique. Dans le rapport d'Othman pour l'ONU, il est précisé que l'ambassadeur américain Gullion porte de graves accusations envers Jan van Risseghem. Il envoie le jour de l'accident dans un message aux États-Unis. "Il est possible que l'avion ait été abattu par le seul pilote qui s'oppose aux opérations de l'ONU et qui a été identifié par une source fiable comme étant Vam Riesseghel (sic), un Belge, qui offre des formations à la soi-disant Katanga Air Force. "

Devant les nombreuses zones d'ombres de cette affaire, Othman demande à huit États membres, dont la Belgique qui pourrait, au vu des témoignages cités plus haut, avoir joué un rôle, de publier des informations classifiées.

Peu d'enthousiasme

Le Katanga du début des années 1960 est un sujet qu'on n'aime que peu, doux euphémisme, aborder publiquement. Durablement marquée par son passé colonial, la Belgique aimerait oublier l'épisode chaotique de la sécession katangaise. Tout comme son rôle ambigu dans le meurtre de Lumumba. Un rôle qui fut lui aussi révélé par un livre et qui lui aussi fit l'objet d'une commission dans notre pays et entraîna les excuses publiques de la Belgique en 2001.

Lire : Lumumba était assassiné au Katanga

Quoi qu'il en soit, le moins que l'on puisse dire c'est que la Belgique ne va pas répondre avec un enthousiasme délirant à cette demande. En 2015, bien qu'un groupe d'experts de l'ONU ait reçu des informations du gouvernement belge, il est apparu que les archives secrètes n'avaient pas été consultées à ce moment-là. Cette année-là, Bruxelles est pourtant sollicité directement par les experts de l'ONU, sur des questions précises, précise encore Le Soir. Par exemple, "existe-t-il des archives, même confidentielles, se rapportant précisément au crash du DC-6 ? Peut-on identifié formellement Beukels ? Jan van Risseghem pouvait-il se trouver à Kolwezi le 17 septembre 1961 ?"

Les contradictions autour de Van Risseghem De Morgen relève que le cas de Van Risseghem pose question. Les informations de la Sécurité d'État que la Belgique a transmises à l'ONU montreraient en effet que Van Risseghem n'a pas quitté Bruxelles avant l'accident d'avion. Selon ces sources Van Risseghem aurait déjà été arrêté en août 1961 par l'ONU et rapatrié en Belgique début septembre. Sauf que ces informations prêtent à cautions toujours selon le quotidien. Si Risseghem a bien un alibi grâce à "un reçu signé le 17 septembre à Bruxelles pour le paiement de la mission du Katanga. Il est aussi noté que ce document est signé par une autre personne venue chercher en son nom l'argent", écrit le rapport de l'ONU du juge Othman. Du coup toujours selon ce rapport "qu'il était possible qu'il soit encore à Bruxelles, ou à ce moment-là à Paris, en route pour le Congo." En outre, les États-Unis ont envoyé eux aussi des informations à l'ONU. Un rapport de l'ancien ambassadeur américain au Congo, dit qu'il a reconnu l'homme, quelque jours avant l'accident Hammarskjold , lorsqu'il tirait avec des missiles et des mitrailleuses sur la mission de l'ONU et la population civile de Kamina. En outre on sait que le 15 septembre, Hammarskjold demande à la Belgique de mettre fin aux activités criminelles de Van Risseghem contre l'ONU et contre les civils. Tout cela ne signifie pas nécessairement que la mort de Hammarskjold est le résultat d'une vendetta de Van Risseghem, ou que la Belgique a quoi que ce soit à voir avec cela dit encore le quotidien. Comme précisé plus haut, Hammarskjold avait beaucoup d'ennemis. Les intérêts de l'Union Minière, des États-Unis ou encore du Royaume-Uni pouvaient aussi jouer un rôle dans ce contexte de la guerre froide naissante.

Les réponses viennent avec parcimonie et sont toutes négatives : sécurité nationale oblige, on ne dira rien, dit encore le quotidien. Il y aura une seconde démarche, en 2017, qui donnera lieu à la communication d'une dizaine de documents à l'ONU qui ne révéleront rien de transcendant. L'ONU demandera alors à chaque pays de désigner un expert indépendant habilité à chercher lui-même dans les archives classifiées. En mars 2017, toujours selon Le Soir, on votera à la hâte une loi élargissant de 30 à 50 ans le délai obligatoire de versement des archives de la Sûreté de l'État aux Archives générales du Royaume. Toujours selon le quotidien, les archives de la Sûreté coloniale et de la Force publique ont été discrètement transférées vers la Sûreté de l'État et le Service de renseignement militaire. Hors d'accès sans commission d'enquête parlementaire en bonne et due forme.

Katanga : des archives enfin accessibles

Ce n'est qu'il y a quelques semaines qu'on a appris que certaines archives vont enfin être déclassifiées. Un évènement exceptionnel pour notre pays sur un sujet si délicat. De juillet 1961 à janvier 1964, le Katanga a fait sécession de l'État congolais tout récemment affranchi de la tutelle coloniale belge. Durant cette période, une mission diplomatique belge a fonctionné à Elisabethville/Lubumbashi. Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (MR) a informé les députés que les archives relatives à cette mission diplomatique se trouvaient toujours inventoriées au SPF Affaires étrangères. Stockées sur "un peu plus d'un demi-mètre linéaire et composées de cinq portefeuilles et de cinq liasses", elles ont été déclassifiées. L'archiviste du SPF Affaires étrangères les tient à la disposition du public. Ces archives contiennent notamment des renseignements sur Dag Hammarskjöld. Peut-être qu'on y trouvera la réponse à la fameuse question sur la tombe de Hammarskjold.