Guatemala : les ravages du volcan de Fuego (en images)

Au moins 25 personnes ont été tuées et 20 autres blessées par l'éruption du volcan qui a projeté de la lave et des cendres. Un total de 1,7 million de personnes sont affectées à divers degrés par la catastrophe. De plus, une pluie intense s'est abattue sur la région. En se mélangeant aux cendres volcaniques, l'eau produit une substance qui affecte les voies respiratoires et pollue les cultures et les cours d'eau.