Football et politique : en Croatie, l'indépendance corrompue

A travers les trente-deux pays qualifiés pour la Coupe du monde 2018, Le Vif/L'Express montre combien le sport roi et la politique sont intimement liés. Vingt-huitième volet : comment la Croatie est devenue un Etat grâce au football et comment elle a célébré cela lors d'une Coupe du monde. Et pourquoi les promesses des beaux jours se sont envolées en raison d'un climat délétère.