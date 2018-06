Football et politique : au Pérou, le retour du purgatoire

La nuit du 15 au 16 novembre 2017 est l'une des plus longues de l'histoire du Pérou. Avec des milliers et des milliers de personnes dans les rues, soulagées, ivres de joie à l'idée de célébrer la qualification de leur pays pour la Coupe du monde. Ce ticket pour la Russie, arraché de haute lutte, met fin à une période de disette longue de... trente-six ans. Cette heureuse issue est la conséquence d'une cinquième place du groupe sud-américain, suivie d'un double match de barrage sous haute tension contre la Nouvelle- Zélande. Après un 0-0 en Océanie, les Péruviens se libèrent le 15 novembre, lors de la manche retour à domicile, grâce à un but marqué sur une frappe sèche par Jefferson Farfán, à la 39e minute. Présent en équipe nationale depuis 2003, cet ailier fantasque avait été écarté pour mauvais comportement avant de revenir, à 33 ans, grâce à une seconde jeunesse au Lokomotiv Moscou. Le voilà improbable héros de la nation. Une demi-heure plus tard, le défenseur Christian Ramos rassure tout le monde.

