Egypte: 24 morts dans l'attaque d'un bus transportant des chrétiens

"Il y a 24 morts", a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé, Khaled Megahed, à la télévision d'Etat, ajoutant qu'il y avait 27 blessés.

Cette attaque, qui a eu lieu dans la province de Minya, au sud du Caire, intervient un mois et demi après des attentats contre deux églises coptes, qui avaient fait 45 morts et avaient été revendiqués par le groupe djihadiste Etat islamique (EI).

L'EI, qui avait également revendiqué un attentat contre une église copte du Caire en décembre (29 morts), s'est engagé ces derniers mois à multiplier les attaques contre la minorité copte en Egypte, qui représente environ 10% des quelque 90 millions d'habitants de ce pays.

Les coptes forment la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient, et l'une des plus anciennes, dans un pays où les musulmans sunnites sont largement majoritaires.

Une branche de l'EI sévit dans le nord de la péninsule du Sinaï où elle attaque régulièrement les forces de sécurité. Elle y a également procédé à des attaques ciblées contre des chrétiens, poussant des dizaines de familles à fuir la région.