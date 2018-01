Corée du Nord et Corée du Sud pourraient se retrouver autour d'une même table

Le ministre sud-coréen de l'Unificiation, Cho Myoung-gyon, a proposé que les deux parties se rencontrent dans le village de Panmunjeom, dans la zone démilitarisée entre les deux pays. L'objectif est notamment de discuter de la participation des athlètes nord-coréens aux prochains Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, selon l'agence Yonhap.

Plus largement, les relations intercoréennes devraient être abordées.

"Nous espérons que le Sud et le Nord pourront s'asseoir face à face pour discuter de la participation de la Corée du Nord aux jeux de Pyeongchang de même que d'autres questions d'intérêt mutuel pour l'amélioration des relations intercoréennes", a déclaré le ministre sud-coréen lors d'une conférence de presse.

Le leader nord-coréen, dont le programme balistique et nucléaire inquiète de plus en plus la communauté internationale, avait évoqué lundi la possibilité d'envoyer des athlètes de l'autre côté de la frontière en février, pour la grand-messe des sports d'hiver.