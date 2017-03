"C'est le langage humain de Wilders qui fait son succès plus que ses propos anti-islam"

Les élections du 15 mars prochain aux Pays-Bas ont déjà fait couler beaucoup d'encre et pourraient bien bouleverser le paysage politique néerlandais. Trois Néerlandais éminents donnent leur avis sur la question : le philosophe culturel et essayiste Rob Riemen, l'écrivaine et chroniqueuse Marianne Zwagerman et le présentateur télé, Jan Jaap van der Wal.