Bridget Driscoll, la première piétonne à mourir dans un accident de la route

Vous étiez de sortie à Londres, avec votre fille et une amie. Vous traversiez la rue, insouciante, gaie peut-être. Aux dires des uns, le véhicule qui vous percuta roulait à un train d'enfer. Aux dires des autres, il dépassait de peu les 6 km/h. Il paraît que le conducteur a klaxonné et vous a apostrophée. On dit que vous êtes restée sur place, incapable de réaction comme un lapin pris dans la lumière des phares. Quoi qu'il en soit, je me demande bien ce que vous pensez, cent vingt-deux ans plus tard, de notre manière de rouler.

...