"Berlusconi, l'improbable bouclier contre la barbarie"

La première consiste en l'exact contraire de l'utopie : elle dépeint un lieu imaginaire et, comme la société qui y gravite et l'idéologie qui y domine, odieux et maléfique. En un mot : indésirable. C'est Big Brother, d'Orwell, Le Meilleur des mondes, d'Huxley, Ravage, de Barjavel, 2084, de Sansal, Soumission, de Houellebecq... La seconde décrit moins un endroit qu'un temps, ni passé ni à venir parce que, dans les faits, impossible : c'est celui qui serait, peut-être, advenu si l'histoire en avait décidé autrement. Si Napoléon n'avait pas perdu à Waterloo, si Hitler avait gagné la guerre, si Kennedy n'avait pas été assassiné, etc. C'est Fatherland, de Robert Harris, Le Maître du Haut Château, de Philip K. Dick...