Aucune chance de survie du milliardaire allemand disparu dans les Alpes suisses

"Après plus de sept jours dans les conditions climatiques extrêmes d'un glacier, il n'y a plus de chance de (le) retrouver vivant", a indiqué dans un communiqué le groupe Tengelmann, tandis que les secours suisses annonçaient l'arrêt des efforts pour retrouver cet homme, parmi les plus riches d'Allemagne.

Agé de 58 ans, passionné de ski-alpinisme, Karl-Erivan Haub avait disparu samedi dernier alors qu'il s'entraînait en solitaire dans le Petit Cervin, à la frontière italo-suisse, en vue de participer la semaine prochaine à la Patrouille des Glaciers, une course ultra-compétitive organisée par l'armée suisse tous les deux ans. Il avait déjà participé deux fois à cette épreuve mythique.

M. Haub n'avait plus donné signe de vie depuis qu'il a emprunté la télécabine du Petit Cervin samedi vers 08h30. Il a été vu à la station d'altitude équipé de skis de randonnées et de peaux de phoque pour son entraînement. Sa disparition avait été rendue publique lundi soir. Les autorités suisses avaient mis en oeuvre d'importants moyens tout au long de la semaine pour tenter de le retrouver, en dépit de conditions météorologiques difficiles.

Les héritiers de l'empire Tengelmann figurent parmi les familles les plus riches du monde, selon la presse. Les biens des Haub étaient évalués à 3,5 milliards d'euros en 2014. Le groupe Tengelmann, une entreprise familiale, détient en particulier les chaînes de magasins de vêtements à bas prix Kik et de bricolage Obi.