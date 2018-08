Attentats de Catalogne: des fleurs sur les Ramblas en hommage aux victimes

Sous les applaudissements des dizaines de personnes réunies, associations de victimes, membres des familles, partis politiques, forces de l'ordre ont déposé des couronnes de fleurs et des oeillets blancs au pied d'un grand lampadaire au début des Ramblas.

"Nous voulions venir en souvenir de mon père et de toutes les victimes de ce terrible évènement", a déclaré à l'AFP Fiona Wilson, Canadienne dont le père a été tué dans l'attentat.

"Mais nous sommes aussi ici pour envoyer un message très clair : nous n'avons pas peur. Les terroristes voulaient envoyer un message de haine et de destruction et ils ont échoué", a-t-elle ajouté.

Le 17 août 2017, Younes Abouyaaqoub, un Marocain de 22 ans, s'est lancé au volant d'une camionnette blanche sur la célèbre avenue de la capitale catalane, tuant 14 personnes et en blessant plus de 100. Il a ensuite quitté le véhicule et disparu dans la cohue d'un marché avant de voler une voiture dont il a tué le conducteur. Après quatre jours de cavale, il a été abattu par la police.

Quelques heures après, cinq de ses complices l'ont imité dans la nuit du 17 au 18 août en fauchant des passants dans la station balnéaire de Cambrils, au sud de Barcelone, avant de les attaquer au couteau. Une femme a été poignardée à mort.

Un an après, la douleur reste vive parmi les proches des victimes, les survivants et les témoins de ces attentats.

"Cela est très récent et cela reste très douloureux pour les victimes (...) Le plus difficile est de guérir les aspects psychologiques", a souligné José Vargas, président de l'association catalane des victimes du terrorisme, qui a organisé ce dépôt de fleurs.

Une cérémonie d'hommage aux victimes aura lieu vendredi à Barcelone en présence du roi d'Espagne Felipe VI et du chef du gouvernement Pedro Sanchez.

AFP