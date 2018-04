Attaque de Toronto: qui sont les Incels, ces misogynes "involontairement célibataires" ?

Peu avant de se lancer avec sa voiture-bélier dans les rues de Toronto et de tuer 10 personnes et d'en blesser 14 autres, Alek Minassian, l'auteur supposé de l'attaque, a posté un étrange message sur sa page Facebook. "La rébellion des Incels a déjà commencé. On va renverser tous les "Chads" et "Stacys"" écrivait-il en substance.

...