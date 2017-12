Par la libération de la parole qu'elle a provoquée, l'affaire Weinstein, du nom du producteur de cinéma américain accusé de harcèlement et de viol, a modifié le rapport de force entre agresseurs et victimes. Et son retentissement pose les jalons, si tant est que la classe politique lui confère les outils législatifs, d'une vision enfin égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. D'ores et déjà, par l'effet combiné des réseaux sociaux et de la démultiplication des récits qui disent la même réalité de prédation, la honte et la peur ont changé de camp. Ce glissement de la peur se décline comme le fil rouge de l'année.

...