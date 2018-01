La tempête a fait remonter des monstres marins

Le bateau du Vlaams Instituut voor de Zee (Vliz) a retrouvé deux fossiles de ce type sur notre côte. La défense d'un morse et une dent d'un mégalodon. Ce dernier est un requin géant de 20 mètres de long qui a disparu de notre planète il y a près 1,5 million d'années.

Il est considéré comme le plus grand et puissant prédateur dans l'histoire des vertébrés. Les scientifiques suggèrent qu'il ressemblait à une version trapue et géante du grand requin blanc.

Le morse, par contre, est beaucoup plus récent puisqu'il n'aurait que 45.000 ans. À cette époque vivait devant nos côtes une colonie d'une cinquantaine d'individus.

Project van Vlaams Instituut voor de Zee met @HetNatuurhist als partner. Op zoek naar fossielen van walrussen voor de kust van België. Trek 14 is de beste tot nu toe, met een vrijwel puntgave walrustand. pic.twitter.com/FG1SfaaGGE — Bram Langeveld (@ConservatorBram) January 10, 2018