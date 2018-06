Ligne 33: le premier bus électrique bruxellois relie Louise à Dansaert (vidéo)

La STIB et les autorités bruxelloises de la Région et de la Ville ont inauguré vendredi midi la première ligne de bus électrique qui relie désormais le haut et le bas de la Ville, entre les quartiers Louise et Dansaert, à proximité de la zone piétonne.