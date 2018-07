Le réchauffement climatique pourrait casser Internet

Dans les 15 prochaines années, si le niveau de la mer continue d'augmenter, cela pourrait représenter une menace pour l'Internet aux Etats-Unis. Des milliers de kilomètres d'infrastructure sous-marine pourraient être submergés, surtout dans les villes côtières, rapporte le Huffington Post.

L'étude présentée à l' IETF 102 de Montréal , une conférence qui réunit des chercheurs focalisés sur le Web, estime que 4,067 miles (3545 kms) de câbles de fibres optiques seront sous eaux et que plus de 1.000 centres informatiques seront entourés d'eau d'ici les 15 prochaines années. Les câbles enterrés - au contraire des conduites en dessous des océans pour la transmission de données transcontinentales - ne sont en effet pas étanches. "Nous devons travailler à des efforts de prévention dès à présent", prévient Ramakrishnan Durairajan, l'auteur de l'étude en question et informaticien à l'Université d'Oregon.

Les chercheurs ont localisé les endroits où se trouve le matériel informatique le plus vulnérable en analysant l'Atlas Internet, une carte mondiale répertoriant toutes les infrastructures physiques qui permettent à Internet de fonctionner. Ils ont comparé cette carte avec les données de montée des eaux de la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Les métropoles les plus peuplées comme New York, Miami, Seattle ou encore, Los Angeles sont les plus menacées par des coupures d'internet causées par la montée des eaux. L'étude pointe le fait que les services internet fournis par CenturyLink, Inteliquent et AT&T sont les plus vulnérables.

"Nous continuerons à prendre tous les risques potentiels en considération, comme les effets du réchauffement climatique, dans l'élaboration de nos plannings en cours et l développement de notre infrastructure existante et à venir", a déclaré Mark Molzen, porte-parole de CenturyLink au site américain.

Des conditions météo extrêmes ont déjà causé des coupures d'internet. En 2012 notamment, le nombre de coupures a doublé à travers les Etats-Unis quand l'ouragan Sandy a touché New York, inondant les centres de télécom. En 2015, l'air conditionné est tombé en panne pendant une vague de chaleur chez le deuxième fournisseur d'internet le plus important d'Australie forçant la société à fermer des serveurs. L'année dernière, environ un million de personnes en Floride ont perdu toute connexion au Web après le passage de l'ouragan Irma.

Durairajan explique que les chercheurs n'ont pas pris en compte le risque de la hausse du niveau de la mer combiné avec d'autres éléments comme une importante tempête. La valeur de l'ensemble des infrastructures menacées n'a pas, non plus, été estimée. Les chercheurs insistent sur la nécessité de bien protéger les infrastructures nationales pendant de grandes catastrophes naturelles.