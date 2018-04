Une première "Plastic Attack" en Belgique prévue samedi

Après avoir effectué leurs achats, les activistes ôteront sur place tous les emballages plastiques. Sur Facebook, plus de 500 personnes se sont dites "intéressées" par cet événement initié par le groupe "Plastic Attack Belgium".

Plastic Attack est un phénomène citoyen né en Grande-Bretagne. Fin mars, 25 clients d'un supermarché de Bristol ont sorti tous les produits qu'ils avaient achetés de leur emballage, afin d'attirer l'attention sur la quantité de déchets en plastique que ceux-ci génèrent.

La communauté spontanée qui s'est développée autour de ce mouvement a prévu des actions similaires ailleurs dans le monde, notamment en Belgique. Après Bruxelles, les militants séviront à Gand, Anvers, Louvain et Malines.

"Cela attirera l'attention de Delhaize et des médias nationaux, et fera prendre conscience de l'énorme quantité et du caractère souvent inutile des emballages en plastique (...). En Belgique, la plus grande partie est brûlée, ce qui signifie beaucoup de CO2 qui accélère le réchauffement climatique. Nous voulons que les supermarchés réfléchissent à la façon de réduire l'utilisation des emballages en plastique!", peut-on lire sur la page Facebook de l'opération organisée dans la capitale.