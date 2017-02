Une parlementaire Open Vld ne veut plus de Liesbeth Homans comme ministre de l'Intégration

La députée flamande Mercedes Van Volcem (Open Vld) ne veut plus de Liesbeth Homans (N-VA) comme ministre régionale de l'Intégration. "Elle ne fait rien d'autres que polariser et se réfère en plus à des chiffres erronés", commente mardi Mme Van Volcem, en réaction aux critiques virulentes de la nationaliste flamande sur Unia.