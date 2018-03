Une gazette en front commun contre la réforme des pensions

En front commun FGTB, CSC et CGSLB lancent une vaste opération de communication contre la réforme des pensions. Une "gazette" de 12 pages va être éditée à un million d'exemplaires, annoncent Robert Vertenueil (FGTB), Marie-Hélène Ska (CSC) et Olivier Valentin (CGSLB) dans Le Soir et les titres Sudpresse samedi.