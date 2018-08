Un mois de juillet très anormalement chaud et ensoleillé

La température moyenne dans la commune bruxelloise était de 22 degrés, contre une normale de 18,4 degrés. La plus élevée a été mesurée les 26 et 27 juillet avec 35,4 degrés, alors que la plus basse fut mesurée le 18 avec 12,5 degrés. A l'échelle nationale, la température la plus élevée a été relevée à Hechtel-Eksel (Limbourg), avec 38,8 degrés, et égale le record national du 2 juillet 2015.

Le seul jour où il a fait moins de 20 degrés était le mardi 10 juillet. Vingt-six jours d'été (température de plus de 25 degrés) ont été enregistrés, un total "exceptionnellement élevé" et un record avec 2006.

La durée d'ensoleillement a été très anormalement élevée à Uccle avec 298h10 minutes le mois écoulé, contre un peu plus de 200 heures en moyenne. "Nous n'avons enregistré qu'un jour très nuageux à couvert (normale de 9,5 jours), soit une valeur exceptionnellement faible et un nouveau record. Le précédent était de deux jours et datait de 1983", souligne l'Institut.

Il n'y a eu que cinq jours de précipitations, un record égalé (1989). La Belgique connaît généralement un peu plus de 14 jours de pluies en juillet. Le total tombé sur l'ensemble du mois (49,7 mm) est cependant normal grâce à une forte averse orageuse tombée le 26.