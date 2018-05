Trois Belges accusées de trafic d'êtres humains après avoir aidé des migrants

Le 20 octobre 2017 dernier, des agents de la police fédérale débarquent chez trois femmes, dont deux journalistes (Myriam Berghe et Anouk Van Gestel) pour une perquisition matinale. Elles apprennent qu'elles sont poursuivies pour "trafic d'êtres humains" sur 95 personnes, dont 12 mineurs, et considérées comme membres d'une "organisation criminelle".

Ces personnes hébergeaient depuis quelques mois des migrants chez elles dans le cadre de l'appel de solidarité lancé par les différentes plateformes citoyennes. Zakia, la troisième femme poursuivie n'a pas de lien avec les deux journalistes selon le magazine Politis. Elle a aidé, elle aussi, à plusieurs reprises des migrants du parc Maximilien à Bruxelles.

Myriam Berghe, journaliste au magazine Femmes d'Aujourd'hui, déclare dans le Télémoustique: "Le Parquet requiert de 5 à 10 ans de prison et mon avocat n'est sûr de rien. Nous ne sommes plus aujourd'hui accusées d'association de malfaiteurs, mais, pire, d'organisation criminelle. Soit juste en dessous de l'organisation terroriste!".

55 migrants hébergés

Au total, Myriam Berghe explique qu'elle a hébergé 55 migrants, mais réfute avec véhémence la qualification de "trafiquante d'êtres humains". Elle témoigne : "Depuis trois ans, je consacre ma vie à essayer d'aider des gens et je me retrouve poursuivie pour trafic d'êtres humains. C'est infamant. (...)". Si elle se défend de n'avoir jamais essayé de faire passer quiconque en Angleterre, elle reconnait s'être renseignée sur la possibilité d'entrer en contact avec un passeur, sans concrétisation. "On me reproche aussi d'avoir utilisé deux ou trois fois WesternUnion pour récupérer de l'argent (sans papiers, c'est impossible) pour un migrant. Alors oui, j'ai peut-être franchi la ligne jaune, mais jamais la rouge."

De son côté, sa collègue Anouk Van Gestel se défend aussi d'être assimilée à une "trafiquante d'êtres humains". "Je suis rédactrice en chef d'un magazine féminin, je parle de régime, de mode, de beauté." Pour elle, sa mission était avant toute chose humanitaire. Elle admet cependant avoir "frôlé l'illégalité" en se renseignant pour faire passer un mineur de 16 ans en Angleterre, sans toutefois passer à l'acte. Déterminée, elle refuse toutefois de se dire coupable.

"Procès politique"

Pour leur avocat Alexis Deswaef qui s'exprime dans le magazine Télémoustique de cette semaine, il s'agit d'un "procès politique" : "Tout cela montre le dysfonctionnement de l'organe répressif. On criminalise à tout-va et on ne fait plus la distinction entre trafiquants, migrants et hébergeurs solidaires. Ce qui revient à utiliser la justice au service de la politique migratoire."

Au niveau légal, Alexis Deswaef explique dans le magazine français Politis que le "délit de solidarité n'existe pas en Belgique" et que "l'exception humanitaire est beaucoup plus large qu'en France". La loi précise toutefois qu'aider un étranger à l'entrée, au séjour ou en transit sur le territoire ou vers un autre état membre de l'EU est punissable. "Mais si cette aide est apportée à titre principalement humanitaire, l'alinéa 1er ne s'applique pas ", précise-t-il.

L'enquête est actuellement entre les mains du parquet de Dendermonde, en Flandre, réputé pour être l'un des plus durs du pays. Les trois femmes ont demandé son transfert à Bruxelles pour éviter les problèmes de traduction et pouvoir participer pleinement aux débats. La date et le lieu du procès devraient être connus le 4 juin. Les accusées risquent jusqu'à 10 ans de prison et une amende de 38 000 euros selon Politis.

Ce premier jugement en Belgique pourrait bien faire jurisprudence dans un contexte tendu de politique migratoire et d'intensification de la répression policière envers les migrants. En début d'année, un projet de loi visant à autoriser les visites domiciliaires en vue d'arrêter une personne en séjour irrégulier sur le territoire belge, et cela jusque chez les personnes qui les hébergent par solidarité, avait suscité de nombreuses réactions et divisé au sein même de la majorité.