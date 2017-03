Ryanair n'a pas reçu d'aide d'Etat illégale de la Région wallonne

L'affaire remonte à 2005. "Un fonctionnaire des impôts avait informé la presse qu'il pourrait être question d'arrangements illégaux entre la Région wallonne et Ryanair pour faire la promotion de l'aéroport de Charleroi", explique Me Van Steenbrugge. "La Région wallonne aurait pompé de l'argent de l'aéroport de Charleroi et cet argent serait parvenu à Ryanair via des constructions illégales. Il s'agirait donc d'une forme illégale d'aide d'Etat." L'enquête a duré près de 12 ans, avec deux procédures. "La première procédure a été menée par la Commission européenne, qui a conclu qu'il n'y avait pas eu d'aide d'Etat illégale en faveur de Ryanair", rappelle l'avocat (mais bien en faveur de l'aéroport lui-même, NDLR). La seconde procédure a pris la forme d'une enquête pénale à Charleroi, dans le but de vérifier s'il n'y a pas eu de faux en écriture, fraude, abus de biens sociaux ou subventions frauduleuses. "Cette enquête non plus n'a mis en lumière aucune preuve d'aide d'Etat illégale", affirme l'avocat. La chambre du conseil de Charleroi, qui s'est prononcée le 30 janvier, a donc décidé de clore définitivement l'affaire.