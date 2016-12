Rétro 2016 : des Jeux olympiques de rêve pour la Belgique

"C'est un sentiment irréel, que je n'avais jamais connu auparavant. " L'auteur de ces quelques mots, 16 ans à peine, vient de réaliser un incroyable exploit, le dimanche 11 septembre, à Rio. Laurens Devos a enlevé la médaille d'or du tournoi de tennis de table en classe 9 (hémiplégie et infirmité motrice cérébrale) aux Jeux paralympiques. Le jeune Flamand originaire de Oostmalle a surclassé en finale le Néerlandais Gerben Last, après avoir battu, tout au long du tournoi, des adversaires plus âgés et plus grands que lui. " Cela n'a pas posé problème ", sourit-il.

...