"Reprenons le contrôle de notre alimentation !"

La crise alimentaire des oeufs contaminés est-elle l'arbre qui cache la forêt ? Faut-il plus que jamais se préoccuper du contenu de notre assiette ? Soudain, les consommateurs se trouvent à nouveau plongés dans des abîmes de perplexité comme ce fut le cas après la vache folle, le poulet à la dioxine ou les lasagnes à la viande de cheval. Yvan Larondelle, professeur de biochimie et de nutrition à la faculté des bioingénieurs Agro Louvain de l'UCL, en est parfaitement conscient. " Cette nouvelle crise remet en question notre système de contrôle, dit-il. Celui-ci fonctionne bien mais il est faillible comme toute oeuvre humaine. Pas toujours facile de débusquer les malfrats qui veulent frauder pour trois francs six sous. Le drame, c'est qu'ils salissent la réputation de l'immense majorité des producteurs de nos régions qui travaillent bien. "

