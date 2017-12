Quatre centres de sport d'hiver accessibles dans l'Est du pays

Quatre centres de sport d'hiver de l'Est du pays, à savoir ceux d'Ovifat, de Spa, du Mont Spinette et du Val de Wanne, ont ouvert leurs portes vendredi matin. Il est aussi possible de s'adonner aux joies de la glisse à la Baraque de Fraiture, en province du Luxembourg.