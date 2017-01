Publifin: les bonnes résolutions de Verviers et Herstal

À Verviers, la proposition de résolution a été accouchée dans la douleur, la majorité s'étant dans un premier temps opposée à une proposition de résolution portant sur la création d'une commission d'enquête.

Cette demande initiée par le MR et plus précisément par son chef de groupe Maxime Degey, "s'exprimant comme citoyen engagé", avait pour objectif de faire la lumière sur ce scandale qui éclabousse "l'image de la fonction et l'engagement au jour le jour de la plupart des élus communaux."

Si, sur le fond, la bourgmestre socialiste, Muriel Targnion, rejoignait les réformateurs, elle ne pouvait légalement soutenir la proposition de résolution en l'absence "d'intérêt communal" pour la question bien qu'elle concerne des mandataires locaux nommés administrateurs et qui ont touché d'importantes rémunérations malgré leurs absences répétées aux réunions programmées.

"On est tous scandalisé et on ne veut plus que cela se représente mais il n'est pas du ressort d'un conseil communal de solliciter une commission d'enquête parlementaire d'autant que le gouvernement wallon a décidé de prendre des mesures", a-t-elle rappelé avant que le débat ne dérape en fonction des clivages et des sensibilités politiques sur la question.

La proposition de résolution sera finalement amendée et adoptée à l'unanimité.

Quant à Bruno Berendorf (PP), seul élu verviétois membre du CA de Publifin, il a fait savoir lors du débat qu'il ne démissionnerait pas de ce conseil d'administration.

Herstal vote une motion visant l'interdiction du cumul bourgmestre - fonction dirigeante

Le conseil communal d'Herstal a voté lundi soir à l'unanimité une motion "volontariste" relative à Publifin, motion qui sollicite transparence et clarté au sein des intercommunales mais aussi des règles telles que l'interdiction du cumul d'une fonction dirigeante dans une entreprise à participation publique avec un mandat de bourgmestre ou d'échevin dans une commune.

Herstal souhaite que la clarté soit faite sur le fonctionnement de la nébuleuse Publifin, au besoin par le biais d'une commission d'enquête. La commune demande que les dysfonctionnements éventuels soient identifiés et que des mécanismes de contrôle soient renforcés dans le futur, l'entreprise échappant à ceux classiques de tutelle.

Elle prévoit en outre l'interdiction de cumuler une fonction dirigeante dans une entreprise à participation publique avec un mandat de bourgmestre ou d'échevin dans une commune. De plus et pour ces fonctions dirigeantes, une limitation des rémunérations est également sollicitée.

"Cela contribuera à restaurer la confiance à l'égard des institutions, des mandataires, et du fonctionnement démocratique", a indiqué Frédéric Daerden, le bourgmestre d'Herstal, qui a concerté cette motion avec les divers groupes politiques du conseil. Les objectifs de cette motion vont dans le sens de plus de transparence, plus de contrôle et une meilleure gouvernance au sein du groupe, absolue nécessité pour assurer sa pérennité, son ancrage liégeois et restaurer son image, précise-t-il.

Il y a une grande responsabilité pour le PS, estime Jan Jambon

Le dossier Publifin ne porte pas atteinte à l'image de la Wallonie mais à celle du PS. Il y a une grande responsabilité du parti socialiste dans les affaires. La position ferme prise il y a quelques années par son président actuel, Elio Di Rupo, à l'égard des "parvenus", n'a pas pas eu l'effet escompté, a affirmé en substance mardi matin le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA), qui était 'L'invité' de Bel RTL.

Par rapport à l'avenir et aux perspectives de négociations de coalitions, M. Jambon s'est dit préoccupé par l'évolution en conséquence d'une partie de l'opinion publique wallonne vers l'extrême gauche.