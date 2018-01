Opération escargot à la SNCB pour un trop long préavis

Un train qui relie Mons à Liège arrive avec 38 minutes de retard. Un autre qui se pointe avec 13 minutes de retard à sa destination. Voici des informations qui n'ont rien de spectaculaire. A ceci près que ces retards étaient délibérés et le fait d'un seul homme.

"Opération Escargot", c'est comme cela que Cedric Grumiaux décrit son action pour protester contre un trop long préavis. L'homme vient de remettre sa démission pour rejoindre le secteur privé. "Je veux être viré, car j'ai déjà un contrat dans une autre entreprise privée où les conditions de travail sont bien meilleures. Mais la SNCB m'oblige à prester un an de préavis."

C'est une initiative personnelle nullement soutenue par les syndicats, mais Grumiaux n'est pas le seul à vouloir prendre les voiles. Selon lui ils seraient, dans son dépôt, près de 70 à vouloir se rediriger vers le privé.

Bien qu'il n'existe pas de chiffres officiels, il se murmure auprès des différents syndicats qu'un conducteur de train sur 10 serait en ce moment en préavis. Comme, tous chiffres confondus, il y a 3500 machinistes à la SNCB, cela pourrait représenter 350 personnes. De quoi présenter de nombreux retards et un véritable cauchemar pour la société de transport si tous décidaient d'appliquer l'opération escargot.

Cette fuite des conducteurs s'explique par la venue de nouveaux concurrents sur le marché. Des compagnies privées comme Lineas, Captrain Belgium, DB Cargo NL, DB Schenker ou encore Europorte reluquent sans vergogne vers le personnel de la SNCB depuis plus de 10 ans. Ou plus précisément depuis 2007, année où le secteur du rail belge a été ouvert aux compagnies étrangères et privées. Ces dernières offrent un meilleur salaire et plus d'avantages comme une voiture de société.

Or, c'est justement pour éviter une hémorragie des conducteurs que la SNCB a introduit depuis 2016 ce préavis à prester d'un an. "Nous investissons dans la formation des conducteurs et il est normal que nous en récoltions aussi les fruits" précise Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB. S'ils quittent l'entreprise, les conducteurs doivent également rembourser, en fonction de leurs années de service, ce qui a été investi dans leur formation d'un an. Une allocation tout de même plafonnée à 10.000 euros.

Dimitri Temmerman ajoute qu'il y avait 400 postes de conducteurs de train à pourvoir l'année dernière et que tous ont été remplis. "C'est bien la preuve que nous ne manquons pas de candidat et nous faisons tout pour rendre ce poste aussi attrayant que possible."

Pour Cedric Grumiaux son "opération escargot" est, quoi qu'il arrive, déjà un succès puisqu'il va pouvoir rencontrer la direction et discuter de son cas. "Je comprends que je risque une sanction. En théorie, ils peuvent me virer séance tenante. Mais vous comprendrez que cette option ne m'inquiète guère."